2019-07-15T15:51:46+03:00
Общество

По домам жителей Твери и области ходят липовые сотрудники Пенсионного фонда

Не спешите подписывать предложенные ими документы
Виктория ТУШКОВА
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Сотрудники Пенсионного фонда принимают граждан только в клиентских службах и по домам не ходят.Сотрудники Пенсионного фонда принимают граждан только в клиентских службах и по домам не ходят.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери и области вновь участились случаи, когда по квартирам ходят люди и, представляясь работниками Пенсионного фонда, предлагают подписать какие-то документы. Об этом сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда России.

Напоминаем: сотрудники Пенсионного фонда принимают граждан только в клиентских службах Управлений Пенсионного Фонда России. По домам специалисты не ходят, на дому не консультируют и документов на подпись не приносят.

Скорее всего таким нечестным образом действуют работники негосударственных пенсионных фондов. Подписав документы, человек даёт согласие на перевод своих пенсионных накоплений в их фонд.

Информацию о выборе страховщика при формировании накопительной пенсии можно получить в любом территориальном органе ПФР, а также на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «О пенсионных накоплениях». Также можно обратиться по телефонам горячей линии: 8 (4822) 45-20-80 и 8 (4822) 77-74-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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