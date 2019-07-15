По домам жителей Твери и области ходят липовые сотрудники Пенсионного фонда

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-15T15:51:46+03:00

Сотрудники Пенсионного фонда принимают граждан только в клиентских службах и по домам не ходят. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В Твери и области вновь участились случаи, когда по квартирам ходят люди и, представляясь работниками Пенсионного фонда, предлагают подписать какие-то документы. Об этом сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда России.

Напоминаем: сотрудники Пенсионного фонда принимают граждан только в клиентских службах Управлений Пенсионного Фонда России. По домам специалисты не ходят, на дому не консультируют и документов на подпись не приносят.

Скорее всего таким нечестным образом действуют работники негосударственных пенсионных фондов. Подписав документы, человек даёт согласие на перевод своих пенсионных накоплений в их фонд.

Информацию о выборе страховщика при формировании накопительной пенсии можно получить в любом территориальном органе ПФР, а также на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «О пенсионных накоплениях». Также можно обратиться по телефонам горячей линии: 8 (4822) 45-20-80 и 8 (4822) 77-74-45.

ИСТОЧНИК KP.RU