Пенсионерка получила травмы во время ДТП с маршруткой в Твери
ДТП произошло 15 июля на Октябрьском проспекте около дома №40/42 в Твери.
Как сообщили в региональном УГИБДД, водитель легкового автомобиля не предоставил преимущества в движении маршрутке №223, следовавшей в попутном направлении. За рулем маршрутки сидел водитель из Киргизии, проживающий в Твери по временной регистрации. Его вины в аварии нет, но в тахографе отсутствовала карта водителя.
В результате столкновения двух транспортных средств пострадала 84-летняя пенсионерка. Женщина ударилась головой о переднее сиденье.
По предварительной информации, она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом шейного отдела позвоночника. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU