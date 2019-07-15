Пенсионерка получила травмы во время ДТП с маршруткой в Твери

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-15T14:21:56+03:00

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ДТП произошло 15 июля на Октябрьском проспекте около дома №40/42 в Твери.

Как сообщили в региональном УГИБДД, водитель легкового автомобиля не предоставил преимущества в движении маршрутке №223, следовавшей в попутном направлении. За рулем маршрутки сидел водитель из Киргизии, проживающий в Твери по временной регистрации. Его вины в аварии нет, но в тахографе отсутствовала карта водителя.

В результате столкновения двух транспортных средств пострадала 84-летняя пенсионерка. Женщина ударилась головой о переднее сиденье.

По предварительной информации, она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом шейного отдела позвоночника. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU