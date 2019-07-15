В Тверской области во время пожара в жилом доме пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-15T13:55:57+03:00

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ЧП произошло с сельском поселении Никольское в Кесосовогорском районе Тверской области в воскресенье, 14 июля.

По прибытии на место пожарные установили, что горит одноэтажный двухквартирный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается.

Во время тушения пожара был спасен 30-летний мужчина. С ожогами конечностей его доставили в Кесовогорскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU