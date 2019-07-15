Прокуратура обязала МУП отремонтировать дорогу ведущую к спортшколе по гребле в Твери
Сотрудники прокуратуры Центрального района Твери нашли нарушения в работе МУПа «Жилищно-эксплуатационный комплекс». Во время проверки представители закона выяснили, что дорога, ведущая от Краснофлотской набережной к базе спортивной школы по гребле, находится в плачевном состоянии.
В итоге, в отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), согласно которому нарушителю придется заплатить 100 000 рублей штрафа. Сотрудники прокуратуры контролируют ход устранения нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU