На трассе в Тверской области пострадал мотоциклист

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-15T12:41:13+03:00

Мотоциклист пострадал на трассе под Тверью Фото: пресс-служба УГИБДД РОссии по Тверской области

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ДТП произошло вечером, 14 июля, на 152-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, 47-летний водитель, управляя мотоциклом "Ямаха" ехал по крайней правой полосе со стороны Санкт-Петербурга, не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные метеорологические условия, затормозил перед пешеходным переходом, но не справился с управлением, опрокинулся и столкнулся со стоящей автомашиной "Ситроен".

Иномарка, под управлением 44-летнего водителя, двигалась по крайней правой полосе в попутном направлении. Водитель остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская пешеходов.

С травмами мотоциклист доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU