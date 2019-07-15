На трассе в Тверской области пострадал мотоциклист
ДТП произошло вечером, 14 июля, на 152-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, 47-летний водитель, управляя мотоциклом "Ямаха" ехал по крайней правой полосе со стороны Санкт-Петербурга, не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные метеорологические условия, затормозил перед пешеходным переходом, но не справился с управлением, опрокинулся и столкнулся со стоящей автомашиной "Ситроен".
Иномарка, под управлением 44-летнего водителя, двигалась по крайней правой полосе в попутном направлении. Водитель остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская пешеходов.
С травмами мотоциклист доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU