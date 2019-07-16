2019-07-16T12:40:25+03:00
Происшествия

Безработная женщина обокрала посетителя кафе в Твери

Инцидент произошел на проспекте Победы
Ольга ТРОФИМОВА
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У мужчины украли деньги и мобильный телефонУ мужчины украли деньги и мобильный телефонФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С заявлением в дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 48-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в день происшествия находился в одном из кафе на проспекте Победы, оставил без присмотра сумку, и из нее украли две тысячи рублей денег и мобильный телефон. Общий ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Полицейские на месте происшествия посмотрели записи с камер наблюдения, опросили возможных свидетелей и установили личность подозреваемой в краже.

Ею оказалась неработающая 40-летняя жительница Твери. В отделе полиции женщина дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело статье "Кража". На время следствия подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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