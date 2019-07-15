2019-07-15T11:43:54+03:00
Происшествия

Водитель легковушки оказался в больнице, выезжая с парковки в Твери

ДТП произошло в центре города
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ДТП в центре Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиДТП в центре Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария случилась вечером, 14 июля, на ул. Новоторжской, в районе д. 14 в Твери.

29-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Рио", выезжая с парковочного кармана для совершения разворота, столкнулся с автомобилем "Опель Инсигния", под управлением 30-летнего водителя. Иномарка ехала по главной дороге прямо.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель "Киа Рио" бригадой скорой помощи доставлен в медучреждение, после оказания помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе в Тверской области пострадал мотоциклист
В Тверской области нашли тело утонувшего мужчины
Директора МУП "Эммаус" обвиняют в растрате
Следователи выясняют причину смерти 14-летнего подростка в Тверской области
Тракторист сбил водителя и скрылся с места ДТП в Тверской области
В Тверской области мужчина обокрал дом и хозяйственную пристройку
На время перекрытия Бурашевского путепровода в Твери изменится схема движения общественного транспорта
В Тверских загородных лагерях завершилась вторая смена
Пожилая женщина пропала в Твери
В Общественной палате РФ расскажут родителям, как отдыхают их дети в Тверской области
На грядущей неделе в Твери опять будут отключать электричество
Женщина спровоцировала ДТП в Тверской области
Молодого жителя Тверской области подозревают в краже
Жители и гости Твери празднуют День города
МЧС опубликовало фото разбившегося в Тверской области дельталёта
В Тверской области на трассе М-9 произошло ДТП с участием лося
Два мужчины погибли в результате крушения дельталёта в Тверской области
Неравнодушные жители Тверской области спасли собаку и теперь ищут для неё хозяев
В Тверской области за полгода составлено более 1000 административных дел за просрочку штрафов
В Тверской области несовершеннолетняя велосипедистка попала в ДТП
Двух мужчин подозревают в совершении кражи в Тверской области
В Твери подведут итоги конкурса по благоустройству