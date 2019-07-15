Водитель легковушки оказался в больнице, выезжая с парковки в Твери
ДТП произошло в центре города
ДТП в центре Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась вечером, 14 июля, на ул. Новоторжской, в районе д. 14 в Твери.
29-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Рио", выезжая с парковочного кармана для совершения разворота, столкнулся с автомобилем "Опель Инсигния", под управлением 30-летнего водителя. Иномарка ехала по главной дороге прямо.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель "Киа Рио" бригадой скорой помощи доставлен в медучреждение, после оказания помощи отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU