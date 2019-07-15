Следователи выясняют причину смерти 14-летнего подростка в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-15T11:24:24+03:00

Мальчик гостил у бабушки, ночью ему стало плохо

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Сообщение об обнаружении в доме, расположенном в Калязинском районе Тверской области, тела 14-летнего подростка поступило в следственный отдел регионального СК России 15 июля.

Установлено, что подросток из Московской области гостил у бабушки в Тверской области. В ночь на 15 июля несовершеннолетнему стало плохо. Бригада "скорой помощи", которая приехала на вызов, констатировала смерть ребенка.

- По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. - В ходе проверки следователем СК проведен осмотр места происшествия, телесных повреждений на теле не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU