2019-07-14T21:28:18+03:00
Происшествия

Пожилая женщина пропала в Твери

Для поисков нужны добровольцы
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Женщина ушла из дома и пропала Фото: ВПСО "СОВА"Женщина ушла из дома и пропала Фото: ВПСО "СОВА"
Изменить размер текста:

Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова», идёт розыск Александриди Людмилы Георгиевны 1941 года рождения. 14 июля около 9:00 женщина ушла из дома (п. Химинститута д.34) и не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, черные крашеные волосы до плеч, серые глаза

Особые приметы: ниже шеи с правой стороны черная родинка

Одежда: возможно, была одета в светло-бежевую куртку-ветровку, тапки в цветочек, коричневую леопардовую юбку

С собой: телефон Nokia выдвижной красно-оранжевого цвета.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8 (904)359-97-85, 8(910)934-75-46 или 102. Требуется помощь

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Общественной палате РФ расскажут родителям, как отдыхают их дети в Тверской области
На грядущей неделе в Твери опять будут отключать электричество
Женщина спровоцировала ДТП в Тверской области
Молодого жителя Тверской области подозревают в краже
Жители и гости Твери празднуют День города
МЧС опубликовало фото разбившегося в Тверской области дельталёта
В Тверской области на трассе М-9 произошло ДТП с участием лося
Два мужчины погибли в результате крушения дельталёта в Тверской области
Неравнодушные жители Тверской области спасли собаку и теперь ищут для неё хозяев
В Тверской области за полгода составлено более 1000 административных дел за просрочку штрафов
В Тверской области несовершеннолетняя велосипедистка попала в ДТП
Двух мужчин подозревают в совершении кражи в Тверской области
В Твери подведут итоги конкурса по благоустройству