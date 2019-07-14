Пожилая женщина пропала в Твери

СЕГОДНЯ 21:28 2019-07-14T21:28:18+03:00

Женщина ушла из дома и пропала Фото: ВПСО "СОВА"

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Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова», идёт розыск Александриди Людмилы Георгиевны 1941 года рождения. 14 июля около 9:00 женщина ушла из дома (п. Химинститута д.34) и не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, черные крашеные волосы до плеч, серые глаза

Особые приметы: ниже шеи с правой стороны черная родинка

Одежда: возможно, была одета в светло-бежевую куртку-ветровку, тапки в цветочек, коричневую леопардовую юбку

С собой: телефон Nokia выдвижной красно-оранжевого цвета.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8 (904)359-97-85, 8(910)934-75-46 или 102. Требуется помощь

ИСТОЧНИК KP.RU