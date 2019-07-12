В Твери автомобилист сбил скамейку, на которой сидела пенсионерка

12 Июль 22:23 2019-07-12T22:23:54+03:00

Иномарка снесла дерево и врезалась в скамейку Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Женя Сергиевич

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ДТП случилось днем, 12 июля, во дворе одного из домов на Петербургском шоссе в Твери.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, водитель выезжал на автомобиле "KIA Soul", не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в скамейку, на которой в этот момент сидела пожилая женщина.

Машина пенсионерку не задела, но женщина получила травмы при падении со скамейки.

По словам самого водителя, его подрезал другой автомобилист. При попытке "уйти" вправо, нога залипла на педали газа, и произошла авария.

ИСТОЧНИК KP.RU