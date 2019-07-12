Шпиком и грудинкой без документов торговал предприниматель в Тверской области
Внеплановая выездная проверка в отношении ИП Каваджи В.М. была организована инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области еще весной 2019 года.
Установлено, что предприниматель из Конакова осуществлял торговую деятельность с нарушениями ветеринарного законодательства.
В частности, хранил и продавал без ветеринарных сопроводительных документов шпик по-домашнему, грудинку "Янтарную и фарш свиной охлажденный.
Как уточнили в ведомстве, по факту нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении. Индивидуальный предприниматель оштрафован. Ему выдано предписание об устранении нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU