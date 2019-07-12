В Тверской области мальчики рождаются чаще девочек

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-12T14:37:11+03:00

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По данным Фонда в период с января по июнь 2019 года в Тверской области родились 4886 детей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это на 366 детей меньше.

Среди новорожденных 2417 малышей - девочки. Мальчики идут с небольшим перевесом - 2469 детей за полгода. Средний вес и рост детей составляет 3,32 кг и 51,85 см соответственно.

Статистика показывает, что рано рожать в регионе не спешат. Средний возраст рожениц - 30 лет. При этом более 1800 женщин рожают впервые. А самой "возрастной" маме исполнилось 50 лет.

По родовым сертификатам с января по май учреждения здравоохранения получили от Фонда социального страхования около 50 млн. рублей.

Напомним, что документ получает каждая женщина перед уходом в декрет и с ним поступает в роддом.

ИСТОЧНИК KP.RU