В Тверской области мальчики рождаются чаще девочек
По данным Фонда в период с января по июнь 2019 года в Тверской области родились 4886 детей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это на 366 детей меньше.
Среди новорожденных 2417 малышей - девочки. Мальчики идут с небольшим перевесом - 2469 детей за полгода. Средний вес и рост детей составляет 3,32 кг и 51,85 см соответственно.
Статистика показывает, что рано рожать в регионе не спешат. Средний возраст рожениц - 30 лет. При этом более 1800 женщин рожают впервые. А самой "возрастной" маме исполнилось 50 лет.
По родовым сертификатам с января по май учреждения здравоохранения получили от Фонда социального страхования около 50 млн. рублей.
Напомним, что документ получает каждая женщина перед уходом в декрет и с ним поступает в роддом.
ИСТОЧНИК KP.RU