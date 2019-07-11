2019-07-11T21:45:30+03:00
Спорт

Врач-стоматолог из Твери привез "золото" Всемирной олимпиады медиков

Никита Зобачев входит в молодежную сборную врачей России по футболу
Ольга ТРОФИМОВА
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Никита Зобачев входит в молодежную сборную врачей России по футболу Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской областиНикита Зобачев входит в молодежную сборную врачей России по футболу Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской области
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Всемирные медицинские и оздоровительные игры завершились в Черногории. В ежегодных спортивных соревнованиях приняли участие профессионалы сферы здравоохранения и студенты-медики.

Более 1500 участников из 40 стран мира провели соревнования по легкой атлетике, бадминтону, баскетболу, пляжному волейболу, бегу на 10 км, шахматам, фехтованию, футболу, пауэрлифтингу, гольфу, дзюдо, стрельбе, плаванию, стрельбе по глиняным тарелкам, настольному и большому теннису, троеборью, спортивному ориентированию, парусному спорту и другим видам.

- Впервые в этом году участие в международном турнире приняла сборная "Ассоциация врачей – любителей футбола" России, в состав которой вошёл врач стоматолог-ортопед стоматологической поликлиники №1 г. Твери Никита Зобачев, - сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Тверской области. - В 2016 году Никита Зобачев вошёл в состав команды врачей из Твери. В мае текущего года был приглашен в молодежную сборную врачей России.

На Всемирной олимпиаде в Черногории молодежная сборная заняла первое место по футболу, обыграв Польшу, Чили, Узбекистан, Бразилию и Норвегию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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