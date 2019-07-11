Обеспечивать безопасность на "Нашествии - 2019" в Тверской области будут 4500 силовиков

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-11T16:30:15+03:00

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Тверская область готовится в 14-й раз принять "главное приключение лета" - фестиваль рок-музыки "Нашествие - 2019". Он состоится в Конаковском районе с 19 по 21 июля.

За безопасность гостей и участников в течение четырёх дней будут отвечать в общей сложности почти 4500 представителей силовых структур, частных охранных предприятий. Для обеспечения общественной безопасности привлекут сотрудников ОМОН из других регионов России.

По информации правительства региона, за обеспечение охраны общественного порядка и безопасность граждан будут ежесуточно отвечать 1000 сотрудников УМВД России, 400 представителей Росгвардии, более 100 сотрудников ГУ МЧС России. Также на фестивале будет задействовано 750 представителей частных охранных предприятий. За организацию безопасности дорожного движения будут отвечать более 100 сотрудников УГИБДД России. Организуют также дежурство скорой медицинской помощи.

Проход на территорию фестиваля будет осуществляться через металлодетекторы и другое досмотровое оборудование. Будут работать диспетчерский пункт и ситуационный центр.

А тяжелая техника, которая будет дежурить на фестивале, поможет автомобилистам выбраться из грязи в случае неблагоприятных погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU