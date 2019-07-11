Женщина пострадала в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-11T12:33:16+03:00

Ремень безопасности не уберег потерпевшую от травм

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В среду, 10 июля, на 11 км трассы Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна, произошло ДТП, в котором пострадала молодая женщина. Авария случилась, когда на часах было 20.20.

Установлено, что 34-летний водитель "Chery A15" двигаясь в сторону деревни Софьино попытался повернуть налево, при этом не уступив дорогу движущемуся навстречу "Renault Kangu".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 22-пассажирка Renault попала с травмами в больницу. В момент столкновения потерпевшая была пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU