Женщина пострадала в ДТП в Тверской области
Ремень безопасности не уберег потерпевшую от травм
Девушку пришлось госпитализироватьФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
В среду, 10 июля, на 11 км трассы Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна, произошло ДТП, в котором пострадала молодая женщина. Авария случилась, когда на часах было 20.20.
Установлено, что 34-летний водитель "Chery A15" двигаясь в сторону деревни Софьино попытался повернуть налево, при этом не уступив дорогу движущемуся навстречу "Renault Kangu".
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 22-пассажирка Renault попала с травмами в больницу. В момент столкновения потерпевшая была пристегнута ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU