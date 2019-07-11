В Тверской области усачи попались на феромоны

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-11T08:48:24+03:00

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области продолжают выявлять насекомых-вредителей, имеющих карантинное значение для Российской Федерации.

В этом году мониторинг проводится с помощью специальных феромонных ловушек, которые установлены на местах складирования лесоматериалов во всех районах Тверской области, а также на участках, засеянных импортным семенным и посадочным материалом.

Более полутора тысяч приспособлений "привлекают" восточную плодожорку, усачей рода Monochamus, капрового жука, трипсов, минеров. Кроме того, впервые размещены феромонные ловушки на сибирского непарного шелкопряда.

В 15 случаях выявлены усачи рода Monochamus. Насекомые относятся ко вторичным вредителям леса. Они объедают молодые веточки в кронах деревьев, ослабляя растения. Жуки способны вызвать массовую гибель хвойных деревьев.

Россельхознадзор принимает меры по локализации и ликвидации очага выявленного карантинного вредителя.

ИСТОЧНИК KP.RU