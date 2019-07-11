Руководство Следственного комитета проведет выездные приемы граждан в районах Тверской области

СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-11T08:12:57+03:00

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Следственный комитет Тверской области утвердил график выездных личных приемов граждан на июль 2019 года.

17 июля и.о. руководителя следственного управления Станислав Александрович Захаров проведет прием жителей в Осташкове. Встреча будет проходить в Осташковском МСО на ул. К. Заслонова, 3, с 11:00 до 13:00.

31 июля заместитель руководителя следственного управления Бэликто Балдоржиевич Базаров проведет выездной прием в Кашине. Встреча пройдет в Кашинском МСО на ул. Карла Маркса, 24\23, с 11:00 до 13:00.

Предварительно записаться можно по телефонам: 8(4822) 65-63-34, 65-62-36.

ИСТОЧНИК KP.RU