2019-07-11T08:12:57+03:00
Общество

Руководство Следственного комитета проведет выездные приемы граждан в районах Тверской области

Требуется предварительная запись
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи проведут личные приемы гражданСледователи проведут личные приемы гражданФото: Евгения ГУСЕВА
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Следственный комитет Тверской области утвердил график выездных личных приемов граждан на июль 2019 года.

17 июля и.о. руководителя следственного управления Станислав Александрович Захаров проведет прием жителей в Осташкове. Встреча будет проходить в Осташковском МСО на ул. К. Заслонова, 3, с 11:00 до 13:00.

31 июля заместитель руководителя следственного управления Бэликто Балдоржиевич Базаров проведет выездной прием в Кашине. Встреча пройдет в Кашинском МСО на ул. Карла Маркса, 24\23, с 11:00 до 13:00.

Предварительно записаться можно по телефонам: 8(4822) 65-63-34, 65-62-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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