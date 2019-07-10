Жительница Твери украла в парке рюкзак, оставленный без присмотра

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-10T17:31:53+03:00

Женщина украла рюкзак, который оставили в парке без присмотра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Изменить размер текста: A A

С заявлением в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 33-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что в парке на улице Можайского оставила без присмотра свой рюкзак, а его украли. Внутри находились золотые украшения и документы.

Полицейские опросили свидетелей, проверили возможные места сбыта краденного и установили подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя безработная местная жительница.

Женщина во всем призналась. В отношении нее возбуждено уголовное дело. За кражу злоумышленнице грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU