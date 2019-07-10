Жительница Твери украла в парке рюкзак, оставленный без присмотра
Подозреваемая задержана
Женщина украла рюкзак, который оставили в парке без присмотраФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С заявлением в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 33-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что в парке на улице Можайского оставила без присмотра свой рюкзак, а его украли. Внутри находились золотые украшения и документы.
Полицейские опросили свидетелей, проверили возможные места сбыта краденного и установили подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя безработная местная жительница.
Женщина во всем призналась. В отношении нее возбуждено уголовное дело. За кражу злоумышленнице грозит пять лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU