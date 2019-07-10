В связи с ремонтом путей в Тверской области отменят несколько пригородных поездов

СЕГОДНЯ 17:22 2019-07-10T17:22:38+03:00

В Тверской области отменяют несколько пригородных поездов Фото: Ольга Крыльцова

На этот период будут назначены компенсационные автобусы

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В Тверской области в июле будут отменены несколько поездов пригородного сообщения на участке Сонково – Савёлово (Углич). Там, в течение месяца будут проводиться работы по ремонту и обновлению железнодорожной инфраструктуры.

В частности, 13, 15, 16, 26 и 27 июля отменяются поезда:

№ 6273 Сонково – Савёлово отправлением в 7:20;

№ 6274 Савёлово – Сонково отправлением в 19:25;

№ 6624/6623 Савёлово – Углич отправлением в 12:10;

№ 6626/6625 Углич – Савёлово отправлением в 15:42.

25 июля отменяются составы:

№ 6973 Калязин – Углич отправлением в 11:05;

№ 6976 Углич – Калязин отправлением в 13:05.

В данный период времени пассажиры смогут воспользоваться специально организованным автобусным сообщением.

Автобусы будут следовать по расписанию:

- ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 12:10 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 13:50 – ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:40;

- ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:50 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 15:35 – ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 17:10.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU