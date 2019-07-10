В связи с ремонтом путей в Тверской области отменят несколько пригородных поездов
В Тверской области в июле будут отменены несколько поездов пригородного сообщения на участке Сонково – Савёлово (Углич). Там, в течение месяца будут проводиться работы по ремонту и обновлению железнодорожной инфраструктуры.
В частности, 13, 15, 16, 26 и 27 июля отменяются поезда:
№ 6273 Сонково – Савёлово отправлением в 7:20;
№ 6274 Савёлово – Сонково отправлением в 19:25;
№ 6624/6623 Савёлово – Углич отправлением в 12:10;
№ 6626/6625 Углич – Савёлово отправлением в 15:42.
25 июля отменяются составы:
№ 6973 Калязин – Углич отправлением в 11:05;
№ 6976 Углич – Калязин отправлением в 13:05.
В данный период времени пассажиры смогут воспользоваться специально организованным автобусным сообщением.
Автобусы будут следовать по расписанию:
- ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 12:10 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 13:50 – ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:40;
- ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:50 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 15:35 – ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 17:10.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".
ИСТОЧНИК KP.RU