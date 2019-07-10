В Твери пассажирский "Форд" врезался в "ЗиЛ", один человек пострадал

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-10T14:53:48+03:00

В Твери пассажирский "Форд" догнал "ЗиЛ" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась днем, 10 июля на Старицком шоссе в Твери.

Микроавтобус "Форд", осуществлявший заказную перевозку по маршруту "Тверь - Зубцов", двигался в сторону области, не выдержал интервал до впереди едущего транспортного средства и въехал в заднюю часть автомобиля "ЗиЛ".

В результате столкновения пострадала пассажирка "Форда". С черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга она доставлена в больницу.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель "Форда" - гражданин РФ, признаки алкогольного опьянения у него не выявлены.

ИСТОЧНИК KP.RU