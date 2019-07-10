В Твери пассажирский "Форд" врезался в "ЗиЛ", один человек пострадал
ДТП произошло на Старицком шоссе
В Твери пассажирский "Форд" догнал "ЗиЛ" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась днем, 10 июля на Старицком шоссе в Твери.
Микроавтобус "Форд", осуществлявший заказную перевозку по маршруту "Тверь - Зубцов", двигался в сторону области, не выдержал интервал до впереди едущего транспортного средства и въехал в заднюю часть автомобиля "ЗиЛ".
В результате столкновения пострадала пассажирка "Форда". С черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга она доставлена в больницу.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель "Форда" - гражданин РФ, признаки алкогольного опьянения у него не выявлены.
ИСТОЧНИК KP.RU