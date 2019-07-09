За полгода на предприятиях Тверской области погибли пять человек

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-09T16:50:52+03:00

На предприятиях Тверской области за полгода пострадали более 90 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По данным статистики за шесть месяцев 2019 года в Тверской области произошло 97 несчастных случаев на производстве, из них пять - с летальным исходом. По сравнению с прошлым годом это на 16,9% больше.

Значительно возросло количество тяжелых случаев производственного травматизма (с 15 до 29) и случаев со смертельным исходом: в первой половине 2018 года не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

Как отмечают в ведомстве, традиционно в Тверской области самыми травмоопасными отраслями являются деревообработка и здравоохранение. Рекордсмены по несчастным случаям предприятия Нелидово, Вышнего Волочка, Конаково, Ржева, Бологое.

Все пострадавшие работники получают страховое обеспечение – это 100% оплата больничного листка, единовременные и ежемесячные выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU