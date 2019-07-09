В Тверской области продавали консервы с истекшим почти год назад сроком годности
Нарушителю законодательства выписали штраф в три тысячи рублей
Нарушитель выплатит три тысячи рублей штрафа Фото: REUTERS
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Сотрудники прокуратуры нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в работе «Минимаркета», что в Краснохолмском районе.
Оказалось, что нарушитель торгует продуктами с истекшим сроком годности. Так, на момент проверки срок годности на консервах истек 306 суток назад, на сливочном масле – 88 суток, на пельменях более чем на 20 суток. Оказалась повреждена и упаковка.
Как сообщает прокуратура Тверской области, было возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. Должностному лицу придется заплатить штраф в три тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU