В Тверской области продавали консервы с истекшим почти год назад сроком годности

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-09T14:56:49+03:00

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Сотрудники прокуратуры нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в работе «Минимаркета», что в Краснохолмском районе.

Оказалось, что нарушитель торгует продуктами с истекшим сроком годности. Так, на момент проверки срок годности на консервах истек 306 суток назад, на сливочном масле – 88 суток, на пельменях более чем на 20 суток. Оказалась повреждена и упаковка.

Как сообщает прокуратура Тверской области, было возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. Должностному лицу придется заплатить штраф в три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU