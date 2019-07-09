В Тверской области назначен новый министр имущественных и земельных отношений
Министром имущественных и земельных отношений Тверской области назначен Игорь Жарков. Об этом 9 июля губернатор Игорь Руденя сообщил на заседании регионального правительства.
Ранее Игорь Жарков работал в юридической сфере, занимал руководящие должности в структурах, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации.
Напомним, что недавнего времени обязанности министра имущественных и земельных отношений Тверской области исполняла замминистра Ольга Комиссарова.
Справка "КП":
Игорь Сергеевич Жарков окончил институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова по специальности "Юриспруденция".
В 2000-2002 годах работал в судебной сфере, с 2003 по 2015-й - в различных коммерческих организациях и на предприятиях.
С 2016 по 2018-й год являлся заместителем генерального директора по правовым вопросам АО "Оборонэнергосбыт".
ИСТОЧНИК KP.RU