В Тверской области назначен новый министр имущественных и земельных отношений

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-09T14:45:12+03:00

Игорь Жарков стал новым министром имущественных и земельных отношений Тверской области Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Им стал Игорь Жарков

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Министром имущественных и земельных отношений Тверской области назначен Игорь Жарков. Об этом 9 июля губернатор Игорь Руденя сообщил на заседании регионального правительства.

Ранее Игорь Жарков работал в юридической сфере, занимал руководящие должности в структурах, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации.

Напомним, что недавнего времени обязанности министра имущественных и земельных отношений Тверской области исполняла замминистра Ольга Комиссарова.

Справка "КП":

Игорь Сергеевич Жарков окончил институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова по специальности "Юриспруденция".

В 2000-2002 годах работал в судебной сфере, с 2003 по 2015-й - в различных коммерческих организациях и на предприятиях.

С 2016 по 2018-й год являлся заместителем генерального директора по правовым вопросам АО "Оборонэнергосбыт".

ИСТОЧНИК KP.RU