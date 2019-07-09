В Твери мужчина ограбил магазин, угрожая продавцу отверткой
Сообщение о разбойном нападении в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери поступило от продавца одного из сетевых магазинов.
На месте происшествия полицейские выяснили, что некий злоумышленник вошел в помещение торгового зала, положил продукты питания и алкогольную продукцию в тележку и, не расплатившись за товар, попытался покинуть помещение. Сотрудник магазина попытался его задержать, в ответ подозреваемый достал из кармана отвертку и, угрожая продавцу физической расправой, скрылся с места преступления.
По составленной ориентировке сотрудники уголовного розыска в считанные часы установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 24-летний житель города Лихославля Тверской области.
Мужчина задержан. За разбой ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU