2019-07-09T13:06:12+03:00
Происшествия

В Твери мужчина ограбил магазин, угрожая продавцу отверткой

Инцидент произошел в Заволжском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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За разбой мужчине грозит 10 лет тюрьмыЗа разбой мужчине грозит 10 лет тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сообщение о разбойном нападении в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери поступило от продавца одного из сетевых магазинов.

На месте происшествия полицейские выяснили, что некий злоумышленник вошел в помещение торгового зала, положил продукты питания и алкогольную продукцию в тележку и, не расплатившись за товар, попытался покинуть помещение. Сотрудник магазина попытался его задержать, в ответ подозреваемый достал из кармана отвертку и, угрожая продавцу физической расправой, скрылся с места преступления.

По составленной ориентировке сотрудники уголовного розыска в считанные часы установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 24-летний житель города Лихославля Тверской области.

Мужчина задержан. За разбой ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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