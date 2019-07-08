8 Июль 21:29 2019-07-08T21:29:01+03:00

В ДТП в Тверской области погибла женщина-водитель и пострадали дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Смертельное ДТП случилось днем, 8 июля, на 410-м км трассы М-9 "Балтия" в Торопецком районе Тверской области.

Автомобиль "ВАЗ-2112" завершал маневр обгона и, возвращаясь в свою полосу, зацепил обочину. Легковушку развернуло и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой "Киа Рио".

На месте ДТП работали оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, отделение пожарно-спасательной части № 54, бригада скорой медицинской помощи, экипаж ГИБДД.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, виновница ДТП - водитель "ВАЗ" скончалась на месте происшествия. Пассажир госпитализирован с травмами. Двое пассажиров "Киа" - несовершеннолетние подростки 14 и 17 лет - также получили травмы. Угрозы их жизням нет.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, для ликвидации последствий ДТП привлекалось одиннадцать человек, пять техники.

ИСТОЧНИК KP.RU