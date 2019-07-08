Женщину, которая ушла в лес с двумя собаками, ищут в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-08T16:27:10+03:00

С 7 июля о ней ничего не известно

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Лебедева Надежда Михайловна 1964 года рождения пропала 7 июля. Около 15:00 женщина ушла из своего дома в деревне Городок Козловского сельского поселения Спировского района Тверской области в лес и до сих пор не вернулась.

Как уточняют в ориентировке в группе "ВПСО "Сова". Спирово", с женщиной ушли две собаки. С собой у нее был пакет и мобильный телефон.

Рост потерявшейся 164 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые с химической завивкой. Предположительно она была одета в спецовку, темно-синюю кофту, черные леггинсы, на голове - черно-белая косынка, на ногах - резиновые сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)937-74-32 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU