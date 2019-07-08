2019-07-08T11:46:14+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина попался на хранении наркотиков

Подозреваемого задержали во Ржеве
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Ржева попался на хранении наркотиковЖитель Ржева попался на хранении наркотиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

По подозрению в хранении наркотиков на одной из улиц Ржеве сотрудники наркоконтроля Управления МВД России по Тверской области совместно с оперативниками МО МВД России "Ржевский" задержали 28-летнего местного жителя.

При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что вещество является "тяжелым" наркотиком массой 47 грамм.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение и приобретение наркотического вещества мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

- В настоящее время полицейскими проводится ряд оперативных мероприятий, устанавливается, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На проспекте Победы в Твери сбили пешехода
Лошадям и пони запретили "работать" в центре Твери
В июле в детских лагерях Тверской области отдохнут 14 тысяч школьников
Клещи в Тверской области покусали 300 человек
Бывший осужденный угнал автомобиль у жителя Тверской области
Тверская область готовится к финалу турнира "Кожаный мяч"
Прокуратура Тверской области добивается предоставления жилья сироте
Житель Тверской области отправился в колонию за покушение на убийство своего брата
Во время спортивных соревнований в Тверской области погиб спортсмен
Водитель с поддельными правами стал участником ДТП в Твери
В Тверской области сбили молодую велосипедистку
Четыре района Твери останутся без света
8 июля в Твери продолжат отмечать День любви, семьи и верности
Фестиваль красок Холи пройдет в Парке Победы в День города Твери
В Твери открывается выставка работ Юрия Рылеева «Художник двух народов»
В Тверской области прошли торжества, посвященные 325-летию уникальной церкви Рождества Иоанна Предтечи
В Городском саду готовятся к вечернему концерту кавер-группы «Септаккорд»
Угнал, покатался, попался: В Тверской области задержали автомобильного вора
Фестиваль, посвященный тенору Сергею Лемешеву, проходит на его родине в Тверской области
Домушник в Тверской области вынес из квартирного сейфа золота и украшений на сумму около 2 млн рублей