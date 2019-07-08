В Тверской области мужчина попался на хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-08T11:46:14+03:00

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По подозрению в хранении наркотиков на одной из улиц Ржеве сотрудники наркоконтроля Управления МВД России по Тверской области совместно с оперативниками МО МВД России "Ржевский" задержали 28-летнего местного жителя.

При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что вещество является "тяжелым" наркотиком массой 47 грамм.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение и приобретение наркотического вещества мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

- В настоящее время полицейскими проводится ряд оперативных мероприятий, устанавливается, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU