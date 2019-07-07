8 июля в Твери продолжат отмечать День любви, семьи и верности
Приглашают всех
Символ праздника - ромашка
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8 июля День любви, семьи и верности продолжат отмечать в Твери.
В 12.00 горожан ждут на Тверском проспекте у здания Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена, где пройдет акция «Венец всех ценностей — семья».
В программе: мастер-класс «Ромашковое счастье», арт-терапия в библиотеке, мастер-класс «Летний букет», а также сюрпризы и подарки.
А в 13.00 у ТЦ "РИО" пройдет концертная программа с участием танцевальных и вокальных коллективов "Все начинается с любви". Вход свободный.
Также тематические пройдут в разных библиотеках и ДК города.
ИСТОЧНИК KP.RU