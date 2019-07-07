2019-07-07T14:05:23+03:00
Происшествия

Домушник в Тверской области вынес из квартирного сейфа золота и украшений на сумму около 2 млн рублей

Теперь он заключен под стражу
Ирина ТАРАСОВА
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Оперативники его задержали очень быстроОперативники его задержали очень быстроФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В полицию Бежецка Тверской области обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее обокрали: из сейфа ее дома забрали крупную сумму денег и ювелирные украшения.

На месте следственно-оперативная группа установила, что в дневное время в дом проник неизвестный, сначала отжав металлическую решетку, а затем разбил оконное стекло. В общей сложности из сейфа, находящегося в ванной комнате, он похитил 680 000 рублей и 15 наименований ювелирных украшений. Общий ущерб составил 1 815 000 рублей.

Благодаря грамотно проведенным мероприятиям подозреваемого в краже удалось задержать. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Задержанный во всем признался. Только вот хозяйке украденного от этого не легче, так как золотые украшения он сдал в ломбард, а деньги успел потратил. Лишь часть из золота сотрудники полиции изъяли и позже вернут законной владелице.

- В настоящее время оперативники проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по ней составляет 10 лет лишения свободы, - сообщают в пресс-службе УИВД России по Тверской области.

Подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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