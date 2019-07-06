22-летней девушке из Твери грозит до 10 лет тюрьмы за хранение наркотических средств
В Твери сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области была задержана 22-летняя жительница Твери.
Девушку подозревают в хранении наркотических средств. Во время досмотра в присутствии понятых оперативники у нее обнаружили и изъяли наркотическое психотропное вещество, массой более 2 грамм.
- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.
А полицейские проводят ряд оперативных мероприятий, которые позволят установить, где был приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU