В паломническую поездку к Матроне Московской приглашают жителей Твери
14 июля состоится паломническая поездка в Москву к святой праведной блаженной старице Матроне Московской и к Державной иконе Божией Матери. Приглашают жителей Твери. В плане поездки:
Выезд из Твери 14 июля(воскресенье) в 6:00 утра от Театра драмы.
- 9:00 приезд в Покровский ставропигиальный женский монастырь, где желающие смогут приложиться к мощам святой Матроны Московской. Отъезд из монастыря примерно в 13:00.
- 13:30 приезд в музей-заповедник "Коломенское". Там паломники посетят Казанскую церковь, в которой находится Державная икона Божией Матери. Этот образ Свой Матерь Божия явила русскому православному народу 2/15 марта 1917 года, в день отречения от престола царя-мученика Николая Александровича. Вскоре всю Россию облетело известие, что именно в этот день в селе Коломенском под Москвой произошло чудесное явление новой иконы Божией Матери, названной «Державная», так как Царица Небесная была изображена на этой иконе как Царица земная.
Затем будет свободное время. Отъезд в 16:00.
Возвращение в Тверь в 20.00.
Информация для паломников:
1) Форма одежды должна соответствовать монастырским нормам одежды (Девушкам и женщинам обязательно юбка и платок на голову); 2) С собой взять поесть в дорогу. 3) Можно взять тару для воды со святого источника. Запись по телефону: 8-952-065-17-24 (Антон).
ИСТОЧНИК KP.RU