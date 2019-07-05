В паломническую поездку к Матроне Московской приглашают жителей Твери

5 Июль 23:26 2019-07-05T23:29:18+03:00

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14 июля состоится паломническая поездка в Москву к святой праведной блаженной старице Матроне Московской и к Державной иконе Божией Матери. Приглашают жителей Твери. В плане поездки:

Выезд из Твери 14 июля(воскресенье) в 6:00 утра от Театра драмы.

- 9:00 приезд в Покровский ставропигиальный женский монастырь, где желающие смогут приложиться к мощам святой Матроны Московской. Отъезд из монастыря примерно в 13:00.

- 13:30 приезд в музей-заповедник "Коломенское". Там паломники посетят Казанскую церковь, в которой находится Державная икона Божией Матери. Этот образ Свой Матерь Божия явила русскому православному народу 2/15 марта 1917 года, в день отречения от престола царя-мученика Николая Александровича. Вскоре всю Россию облетело известие, что именно в этот день в селе Коломенском под Москвой произошло чудесное явление новой иконы Божией Матери, названной «Державная», так как Царица Небесная была изображена на этой иконе как Царица земная.

Затем будет свободное время. Отъезд в 16:00.

Возвращение в Тверь в 20.00.

Информация для паломников:

1) Форма одежды должна соответствовать монастырским нормам одежды (Девушкам и женщинам обязательно юбка и платок на голову); 2) С собой взять поесть в дорогу. 3) Можно взять тару для воды со святого источника. Запись по телефону: 8-952-065-17-24 (Антон).

ИСТОЧНИК KP.RU