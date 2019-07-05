2019-07-05T15:41:51+03:00
Общество

«Сова» пришла на помощь грибникам в Тверской области

Заблудившиеся люди смогли выйти из леса благодаря волонтерам
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Началась грибная пора, и любители «тихой охоты» все чаще отправляются в леса с корзинами. Однако далеко не все умеют хорошо ориентироваться в лесу, и некоторые зачастую не могут самостоятельно найти обратный путь. За последние несколько в такой ситуации оказались трое жителей Тверской области. И все они сумели выбраться из леса только с помощью волонтеров поисково-спасательного отряда «Сова».

2 июля в «Сову» обратился мужчина в Кимрском районе. По телефону ему объяснили, как найти дорогу до ближайшей деревни, откуда он уже самостоятельно отправился домой. На следующий день жительница Ржевского района потеряла из вида своего мужа, вместе с которым пошла в лес, и стала блуждать в незнакомой местности, которая к тому же сильно заболочена. Получив сигнал, ржевские спасатели прибыли на место, но женщине не удалось найти установленный ими звуковой маяк. Позвонив в «Сову», она получила нужные инструкции и, наконец, смогла выйти из леса к тому месту, где ее ждал муж.

А вчера, 4 июля, в Кимрском районе заблудился мужчина, приехавший из Москвы. Ситуация осложнялась тем, что у него заканчивался заряд телефона, поэтому времени на то, чтобы помочь грибнику, у координаторов «Совы» оставалось немного. В итоге ему все же удалось найти дорогу выйти в расположенный неподалеку поселок.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» напоминают всем, кто решил отправиться в лес, о необходимости иметь с собой заряженный телефон для того, чтобы в случае возникновения непредвиденной ситуации можно было получить помощь. Заранее сообщить о своем маршруте и оставить контактные данные можно на сайте http://poisktver.ru/forest/ .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пешеход попал под колеса бетоносмесителя в Твери
О мошенничестве на интернет-сайтах предупреждают пенсионеров Тверской области
Дело министра Тверской области Виктора Шафороста вернулось в суд первой инстанции
Житель Тверской области получил условный срок за то, что ударил ножом собственного сына
В Тверской области начинается "Контроль трезвости"
Замначальника межмуниципального отдела МВД Тверской области задержан за взятку
О том, что ждет тверских туристов за границей расскажет Роспотребнадзор
Жителя Тверской области подозревают в незаконном обороте наркотиков
В отношении трех свидетелей по ДТП с маршруткой в Тверской области заведены уголовные дела
В Тверской области предприятие незаконно добывало из Волги воду
«Тверь Водоканал» завершил капитальный ремонт трубопровода на Медновском водозаборе
Двое молодых людей в Тверской области проникли в чужую квартиру ради выпивки
На перегоне в Тверской области сгорел тепловоз
Жительница Тверской области в пьяной ссоре зарезала своего знакомого
В Тверской области незаконно собирали данные несовершеннолетних
Одиннадцатилетний мальчик оказался под колесами иномарки в Тверской области
В Тверской области торговый представитель одной из фирм присваивала деньги клиентов