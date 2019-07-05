2019-07-05T11:53:36+03:00
Общество

В Тверской области предприятие незаконно добывало из Волги воду

Должностному лицу придется расстаться с 10 000 рублей
Альберт БОЙКОВ
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Должностному лицу придется расстаться с 10 000 рублей Фото: REUTERSДолжностному лицу придется расстаться с 10 000 рублей Фото: REUTERS
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Сотрудники Ржевской межрайонной прокуратуры нашли нарушения при использовании водного объекта.

Оказалось, что МУП "Дирекция Единого Заказчика" занимается забором воды из Волги, при это не имея документов на право пользования водным объектом или его частью.

Как сообщает прокуратура Тверской области, было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.6 КоАП РФ (самовольное пользование водным объектом). В итоге региональный Росприроднадзор назначил должностному лицу штраф в размере 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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