Двое молодых людей в Тверской области проникли в чужую квартиру ради выпивки

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-05T10:44:31+03:00

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Инцидент произошел ночью, 11 мая 2019 года. 22-летний и 18-летний жители поселка Кесова Гора Тверской области проникли в дом местного жителя с целью распития спиртных напитков.

Молодые люди знали, что дома никого нет, поэтому, воспользовавшись ножницами, выкрутили крепления замка из входной двери и беспрепятственно прошли в дом, тем самым нарушив неприкосновенность жилища.

В квартире подозреваемые выпили принесенный с собой алкоголь и ушли.

- Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время фигурантам планируется предъявление обвинения в совершении преступления.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU