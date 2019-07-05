Двое молодых людей в Тверской области проникли в чужую квартиру ради выпивки
Инцидент произошел ночью, 11 мая 2019 года. 22-летний и 18-летний жители поселка Кесова Гора Тверской области проникли в дом местного жителя с целью распития спиртных напитков.
Молодые люди знали, что дома никого нет, поэтому, воспользовавшись ножницами, выкрутили крепления замка из входной двери и беспрепятственно прошли в дом, тем самым нарушив неприкосновенность жилища.
В квартире подозреваемые выпили принесенный с собой алкоголь и ушли.
- Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время фигурантам планируется предъявление обвинения в совершении преступления.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU