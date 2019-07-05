Жительница Тверской области в пьяной ссоре зарезала своего знакомого

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-05T10:13:50+03:00

За убийство женщина сядет в тюрьму на 7,5 лет

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Следствием и судом установлено, что 6 марта 2019 года женщина выпивала в квартире вместе со своим знакомым. В ходе возникшей неприязни она ударила его ножом в грудь, а потом нанесла несколько ударов в спину.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

- Собранные Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местной жительницы, - сообщили в областной прокуратуре. - Женщина признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ближайшие 7,5 лет осужденная проведет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU