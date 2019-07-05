Жительница Тверской области в пьяной ссоре зарезала своего знакомого
Следствием и судом установлено, что 6 марта 2019 года женщина выпивала в квартире вместе со своим знакомым. В ходе возникшей неприязни она ударила его ножом в грудь, а потом нанесла несколько ударов в спину.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
- Собранные Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местной жительницы, - сообщили в областной прокуратуре. - Женщина признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ближайшие 7,5 лет осужденная проведет в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU