В Тверской области незаконно собирали данные несовершеннолетних
Должностное лицо выплатит денежный штраф
Нарушения обнаружили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Сотрудники прокуратуры Весьегонского района Тверской области выявили нарушения в обработке персональных данных несовершеннолетних учащихся в местной школе.
Во время проверки было установлено, что в учебном заведении с личными данными ребята работали без согласия их законных представителей.
Как сообщает прокуратура Тверской области, должностное лицо привлекли к административной ответственности и выписали штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, в настоящее время допущенные нарушения устраняются.
ИСТОЧНИК KP.RU