В Тверской области незаконно собирали данные несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-05T09:56:26+03:00

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Сотрудники прокуратуры Весьегонского района Тверской области выявили нарушения в обработке персональных данных несовершеннолетних учащихся в местной школе.

Во время проверки было установлено, что в учебном заведении с личными данными ребята работали без согласия их законных представителей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, должностное лицо привлекли к административной ответственности и выписали штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, в настоящее время допущенные нарушения устраняются.

ИСТОЧНИК KP.RU