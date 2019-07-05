Одиннадцатилетний мальчик оказался под колесами иномарки в Тверской области
ДТП произошло в Конаково
В Тверской области сбили 11-летнего мальчикаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась днем, 4 июля, на ул. Баскакова, около дома №35, в городе Конаково, Тверской области.
51-летняя женщина, управляя автомобилем "Ситроен С4", ехала по двухполосной дороге и совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Как уточняют в региональной Госавтоинспекции, 11-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU