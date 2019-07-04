2019-07-04T11:19:27+03:00
Общество

Предприниматель незаконно торговал белорусскими сигаретами в Тверской области

Нарушителю придется заплатить штраф
Альберт БОЙКОВ
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Нарушитель заплатит штраф Фото: REUTERSНарушитель заплатит штраф Фото: REUTERS
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Сотрудники Нелидовской прокуратуры обнаружили нарушения во время проверки универсальной ярмарки ООО «Меркурий-Н», что в Нелидово. Оказалось, один из местных предпринимателей незаконно торговал белорусскими сигаретами, на которые не было ни маркировки, ни обязательной информации.

Как сообщает прокуратура Тверской области, предпринимателя привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, и выписали штраф в размере 10 000 рублей. Кроме того, были конфискованы у нарушителя и сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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