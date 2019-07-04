2019-07-04T10:57:23+03:00
Общество

В Твери прошла акция "Уступи дорогу скорой"

Во время рейда проверяли, уступают ли в городе дорогу спецтранспорту
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери прошла акция "Уступи дорогу скорой"В Твери прошла акция "Уступи дорогу скорой"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Профилактическая акция состоялась 3 июля. Ее провели Тверская станция скорой медицинской помощи совместно с УГИБДД УМВД России по городу Твери.

Во время профилактического мероприятия "Уступи дорогу спецтранспорту" сотрудники полиции осуществляли видеофиксацию нарушений ППД участниками дорожного движения, которые не уступали дорогу бригаде СМП с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.

В рамках рейда было зафиксировано два таких нарушения.

- Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Тверской области ежеквартально, - отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения региона. - За 2018 год произошло несколько ДТП с участием автомобилей Тверской станции скорой медицинской помощи, когда водители не уступали дорогу автомобилям скорой медицинской помощи, двигавшимся с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами.

Министерство здравоохранения Тверской области призывает всех участников дорожного движения внимательнее относиться к автомобилям СМП с включенными специальными сигналами и, учитывая дорожную обстановку, предоставлять преимущество для проезда автомобилей экстренной службы, ведь от скорости движения медицинского транспорта зависит спасение жизни и здоровья человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрация Бельского района Тверской области задолжала работнику более 50 тысяч рублей
В Тверской области будут судить мужчину, который ударил пенсионерку
Случайный гость украл у жительницы Твери сотовый телефон
Предприниматель незаконно торговал белорусскими сигаретами в Тверской области
Стартовал прием заявок на "Открытый микрофон" на День города в Твери
Два межрайонных суда Тверской области начнут работать в сентябре
Женщина пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Предпринимателей из Тверской области оштрафовали за продажу детской одежды иностранных брендов
По настоянию прокуратуры в Тверской области убрали несанкционированную свалку
Приступ у водителя стал причиной ДТП в Твери
В Тверской области появится Единый библиотечный портал
В Тверской области преступная группа воровала в магазинах сыры и алкоголь
Тверские медики встали на защиту Элины Сушкевич
В Твери станет на двух Почётных граждан больше
Бульвар Профсоюзов в Твери перекроют из-за ремонта асфальта
В Твери на два дня перекроют часть Советской улицы
Тверской областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получил признание на Всероссийском форуме
Депутаты внесли изменения в Генплан Твери
Дворняжку Люси, сброшенную с балкона в Тверской области, взял под опеку Благотворительный фонд
В Тверской области оштрафовали главврача больницы
В Тверской области сгорел легковой автомобиль