В Твери прошла акция "Уступи дорогу скорой"

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-04T10:57:23+03:00

Во время рейда проверяли, уступают ли в городе дорогу спецтранспорту

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Профилактическая акция состоялась 3 июля. Ее провели Тверская станция скорой медицинской помощи совместно с УГИБДД УМВД России по городу Твери.

Во время профилактического мероприятия "Уступи дорогу спецтранспорту" сотрудники полиции осуществляли видеофиксацию нарушений ППД участниками дорожного движения, которые не уступали дорогу бригаде СМП с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.

В рамках рейда было зафиксировано два таких нарушения.

- Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Тверской области ежеквартально, - отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения региона. - За 2018 год произошло несколько ДТП с участием автомобилей Тверской станции скорой медицинской помощи, когда водители не уступали дорогу автомобилям скорой медицинской помощи, двигавшимся с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами.

Министерство здравоохранения Тверской области призывает всех участников дорожного движения внимательнее относиться к автомобилям СМП с включенными специальными сигналами и, учитывая дорожную обстановку, предоставлять преимущество для проезда автомобилей экстренной службы, ведь от скорости движения медицинского транспорта зависит спасение жизни и здоровья человека.

ИСТОЧНИК KP.RU