В Твери прошла акция "Уступи дорогу скорой"
Профилактическая акция состоялась 3 июля. Ее провели Тверская станция скорой медицинской помощи совместно с УГИБДД УМВД России по городу Твери.
Во время профилактического мероприятия "Уступи дорогу спецтранспорту" сотрудники полиции осуществляли видеофиксацию нарушений ППД участниками дорожного движения, которые не уступали дорогу бригаде СМП с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.
В рамках рейда было зафиксировано два таких нарушения.
- Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Тверской области ежеквартально, - отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения региона. - За 2018 год произошло несколько ДТП с участием автомобилей Тверской станции скорой медицинской помощи, когда водители не уступали дорогу автомобилям скорой медицинской помощи, двигавшимся с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами.
Министерство здравоохранения Тверской области призывает всех участников дорожного движения внимательнее относиться к автомобилям СМП с включенными специальными сигналами и, учитывая дорожную обстановку, предоставлять преимущество для проезда автомобилей экстренной службы, ведь от скорости движения медицинского транспорта зависит спасение жизни и здоровья человека.
ИСТОЧНИК KP.RU