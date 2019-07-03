2019-07-03T17:05:02+03:00
Звезды

На открытую репетицию программы «Итальянские клоуны» приглашают в Тверской цирк

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Будет весело! Фото: Тверской циркБудет весело! Фото: Тверской цирк
Изменить размер текста:

В Тверском цирке завершаются гастроли программы "Итальянские клоуны".

Однако администрация цирка решила удивить поклонников этого искусства.

- 4 июля в честь закрытия циркового сезона состоится открытая репетиция международной программы «Итальянские клоуны», которую могут посетить все желающие абсолютно бесплатно, - пишут организаторы. Сообщается, что зрителям артисты приоткроют «закулисный мир», расскажут, как готовятся номера с лошадьми и верблюдами, сколько лет уходит на подготовку сложных акробатических номеров. Также гостей ждет встреча с итальянским клоуном Адамсом Форначари, розыгрыш пригласительных билетов на заключительные представления и другие сюрпризы. Напомним, попасть на заключительные представления можно лишь 6 и 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери станет на двух Почётных граждан больше
Бульвар Профсоюзов в Твери перекроют из-за ремонта асфальта
В Твери на два дня перекроют часть Советской улицы
Тверской областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получил признание на Всероссийском форуме
Депутаты внесли изменения в Генплан Твери
Дворняжку Люси, сброшенную с балкона в Тверской области, взял под опеку Благотворительный фонд
В Тверской области оштрафовали главврача больницы
В Тверской области сгорел легковой автомобиль
Театр малых форм приглашает на моноспектакль "Стокгольмский синдром" в Твери
Автоледи за рулем легковушки врезалась в стену дома в Твери
Тверская спортсменка Мария Кубышкина завоевала серебро Чемпионата России по академической гребле
В поезде, следовавшем через Тверь, обнаружили труп мужчины
Жители и гости Твери приходят к памятнику подводникам почтить память погибших в Баренцевом море
В Вышнем Волочке Тверской области на один день закроют путепровод
В Тверской области мужчина обманул банк на шесть миллионов рублей
У жительницы Тверской области украли сумку из камеры хранения в магазине
Более 600 беременных женщин из Тверской области получают компенсацию на питание из казны региона
В Твери подростков подозревают в угоне автомобиля
Из Москвы до Твери теперь можно доехать за полтора часа по «Государевой дороге»
В Тверской области иномарка вылетела в кювет и опрокинулась
В Тверской области дешевеют овощи, но дорожает мясо
Молодой житель Твери попал в больницу после ДТП
Компания «И.Д.К.» приняла участие в конкурсе по контролю за ремонтом дорог Твери
В Тверской области супружескую пару осудили за продажу поддельной обуви
В Твери осудили украинку выдававшую себя за участницу «Битвы экстрасенсов»
В УФСИН России по Тверской области наградили лучших кинологов
В ДТП в Твери серьезно пострадал мотоциклист