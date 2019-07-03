На открытую репетицию программы «Итальянские клоуны» приглашают в Тверской цирк

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-03T17:05:02+03:00

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В Тверском цирке завершаются гастроли программы "Итальянские клоуны".

Однако администрация цирка решила удивить поклонников этого искусства.

- 4 июля в честь закрытия циркового сезона состоится открытая репетиция международной программы «Итальянские клоуны», которую могут посетить все желающие абсолютно бесплатно, - пишут организаторы. Сообщается, что зрителям артисты приоткроют «закулисный мир», расскажут, как готовятся номера с лошадьми и верблюдами, сколько лет уходит на подготовку сложных акробатических номеров. Также гостей ждет встреча с итальянским клоуном Адамсом Форначари, розыгрыш пригласительных билетов на заключительные представления и другие сюрпризы. Напомним, попасть на заключительные представления можно лишь 6 и 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU