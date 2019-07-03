На открытую репетицию программы «Итальянские клоуны» приглашают в Тверской цирк
В Тверском цирке завершаются гастроли программы "Итальянские клоуны".
Однако администрация цирка решила удивить поклонников этого искусства.
- 4 июля в честь закрытия циркового сезона состоится открытая репетиция международной программы «Итальянские клоуны», которую могут посетить все желающие абсолютно бесплатно, - пишут организаторы. Сообщается, что зрителям артисты приоткроют «закулисный мир», расскажут, как готовятся номера с лошадьми и верблюдами, сколько лет уходит на подготовку сложных акробатических номеров. Также гостей ждет встреча с итальянским клоуном Адамсом Форначари, розыгрыш пригласительных билетов на заключительные представления и другие сюрпризы. Напомним, попасть на заключительные представления можно лишь 6 и 7 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU