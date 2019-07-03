В Тверской области иномарка вылетела в кювет и опрокинулась

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-03T12:06:09+03:00

Иномарка вылетела в кювет в Тверской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Авария случилась утром, 2 июля, на км 10 км автодороги "Ржев-Сухуша" Ржевского района Тверской области.

45-летний водитель, пристегнутый ремнем безопасности, управляя транспортным средством "Сузуки Балено", ехал в направлении Ржева. на прямом участке дороги мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель получил телесные повреждения, после осмотра медицинским работником, ему рекомендовано пройти амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU