В Тверской области будут судить организаторов подпольного казино
Злоумышленники успели поработать лишь полгода
Уголовное дело расследовали сотрудники СК Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Сотрудники СУ СК РФ по Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении шести лиц, которые организовали подпольное казино.
По версии следствия одна из обвиняемых арендовала в Кимрах помещение, а также раздобыла 21 компьютер подключенный к интернету. И начиная с декабря 2017 года по 1 июня 2018 года преступная группа на съемных площадях организовала незаконное казино.
Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, расследование уголовного дела предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ уже завершено. В ближайшее время подозреваемые предстанут перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU