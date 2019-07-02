2019-07-02T18:05:22+03:00
Происшествия

В Тверской области будут судить организаторов подпольного казино

Злоумышленники успели поработать лишь полгода
Альберт БОЙКОВ
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Уголовное дело расследовали сотрудники СК Фото: СУ СК РФ по Тверской областиУголовное дело расследовали сотрудники СК Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Сотрудники СУ СК РФ по Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении шести лиц, которые организовали подпольное казино.

По версии следствия одна из обвиняемых арендовала в Кимрах помещение, а также раздобыла 21 компьютер подключенный к интернету. И начиная с декабря 2017 года по 1 июня 2018 года преступная группа на съемных площадях организовала незаконное казино.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, расследование уголовного дела предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ уже завершено. В ближайшее время подозреваемые предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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