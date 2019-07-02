2019-07-02T14:48:23+03:00
Общество

Жители Удомли Тверской области добиваются права на получение благоустроенного жилья

Людям приходится жить в аварийном доме
Альберт БОЙКОВ
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За ситуацией следит прокуратура Фото: Алексей КОСОРУКОВЗа ситуацией следит прокуратура Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Прокуратура через суд потребовала предоставить жителям Удомли благоустроенное жилое помещение.

Еще в 2018 году многоквартирный дом на улице Ленина №5 был признан аварийным и подлежащим сносу, однако люди так и продолжают в нём жить. А это уже нарушение жилищного кодекса. В итоге прокурор обратился с исковым заявлением в суд, в котором обязал администрацию предоставить гражданам благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

Прокуратура Тверской области сообщает о том, что исковые требования удовлетворены. Исполнение предписаний находится на контроле в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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