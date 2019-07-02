2019-07-02T08:22:16+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина на скутере опрокинулся в кювет в Тверской области

ДТП произошло в Редкино
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель скутера опрокинулся в кюветВодитель скутера опрокинулся в кюветФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария случилась вечером, 1 июля, у СНТ "Борцино", в поселке Редкино, Конаковского района.

56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет на скутере.

Как пояснили в региональном УГИБДД, у водителя нет прав на управление транспортным средством.

В результате аварии мужчина получил травму головы и ссадины. Ему оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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