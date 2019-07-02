Пьяный мужчина на скутере опрокинулся в кювет в Тверской области
ДТП произошло в Редкино
Водитель скутера опрокинулся в кюветФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:
Авария случилась вечером, 1 июля, у СНТ "Борцино", в поселке Редкино, Конаковского района.
56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет на скутере.
Как пояснили в региональном УГИБДД, у водителя нет прав на управление транспортным средством.
В результате аварии мужчина получил травму головы и ссадины. Ему оказана медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU