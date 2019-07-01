2019-07-01T22:17:24+03:00
Общество

Программу на День города в Твери официально утвердили

В администрации рассказали, как город будет отмечать 884-летие
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери утвердили программу Дня города - 2019В Твери утвердили программу Дня города - 2019Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В понедельник, 1 июля, в городской администрации сообщили, что программа Дня города Твери официально утверждена. Праздновать город начнет рано утром и закончит поздно вечером 14 июля.

Главной площадкой праздника в этом году станет Театральная площадь, где состоится торжественное открытие Дня города - 2019. Оно начнется в 12:00.

Рядом с площадкой, на улице Советской развернутся торговые ряды. "Тверь мастеровая" порадует гостей ремесленными товарами, мастер-классами.

В Городском саду можно будет отдохнуть с детьми. Там выступит детский цирк "Фантазёры", образцовый ансамбль танца "Айседора" Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова, хоровая капелла, творческие коллективы из различных районов области. Также же будут работать и различные интерактивные площадки, аттракционы.

Бои реконструкторов, зажигательные танцы, исторические фильмы, выставка ретро-автомобилей, спортивные соревнования и другие интересные события ждут тверичан на Дне города - 2019. Развлечения запланированы в каждом районе областной столицы.

Праздник завершится в 23:00 традиционным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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