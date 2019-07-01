В Твери присяжные оправдали студента, который зарезал своего отчима
В Твери оправдали студента "Тверского машиностроительного колледжа", который убил своего отчима.
Напомним, инцидент произошел в конце декабря. Как следует из материалов дела, обвиняемый находился дома вместе со своим отчимом. Мужчины поссорились, и пасынок ударил отчима ножом в грудь, от чего тот скончался на месте происшествия.
За убийство молодому человеку грозило до 15 лет лишения свободы. Однако обвиняемый при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.
Как сообщили в пресс-службе Заволжского районного суда, присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт в отношении студента.
ИСТОЧНИК KP.RU