В Твери присяжные оправдали студента, который зарезал своего отчима

1 Июль 21:57 2019-07-01T21:57:05+03:00

В Твери оправдали студента, который убил своего отчима Фото: Анна КОЛПАКОВА

О том, чтобы приговор вынесли присяжные, ходатайствовал сам подсудимый

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В Твери оправдали студента "Тверского машиностроительного колледжа", который убил своего отчима.

Напомним, инцидент произошел в конце декабря. Как следует из материалов дела, обвиняемый находился дома вместе со своим отчимом. Мужчины поссорились, и пасынок ударил отчима ножом в грудь, от чего тот скончался на месте происшествия.

За убийство молодому человеку грозило до 15 лет лишения свободы. Однако обвиняемый при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Как сообщили в пресс-службе Заволжского районного суда, присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт в отношении студента.

ИСТОЧНИК KP.RU