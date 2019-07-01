Два корабля Тихоокеанского флота названы в честь городов Тверской области

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-01T16:15:08+03:00

В Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная церемония закладки для Тихоокеанского флота двух малых ракетных кораблей Фото: Минобороны России

"Ржев" и "Удомля" войдут в строй после 2020 года

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Сегодня, 1 июля, в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная церемония закладки для Тихоокеанского флота двух малых ракетных кораблей (МРК), которые названы в честь городов Тверской области - "Ржев" и "Удомля". Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Отметим, что в состав Военно-Морского Флота России уже входят атомный подводный крейсер "Тверь" и малый ракетный корабль "Вышний Волочек".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, строительство новых современных кораблей будет вестись в рамках контракта, заключенного Министерством обороны РФ на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота.

Четыре таких МРК обретут жизнь на Амурском предприятии и еще два будут построены на "Восточной верфи" во Владивостоке. Запланировано, что "Ржев" и "Удомля" войдут в строй после 2020 года.

Справка "КП":

Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля – 67 метров, ширина – 11 метров, осадка – 4 метра. Главная энергетическая установка – дизель-электрическая. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК".

ИСТОЧНИК KP.RU