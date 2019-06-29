В ДТП в Тверской области пострадал маленький ребенок
Авария произошла в Вышнем Волочке
Два человека пострадали в ДТП в Вышнем ВолочкеФото: Мария ЛЕНЦ
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Происшествие случилось вечером, 28 июня, на улице Марины Расковой в Вышнем Волочке.
33-летняя женщина ехала на автомобиле "Хонда", не предоставила преимущество в движении на перекрёстке автомобилю "Ниссан" и столкнулась с ним.
В результате аварии пострадали пассажиры "Хонды" - мальчик 2015 года рождения, который сидел на заднем сидении в детском удерживающем устройстве, и 69-летняя женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU