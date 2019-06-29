В ДТП в Тверской области пострадал маленький ребенок

СЕГОДНЯ 16:21 2019-06-29T16:21:53+03:00

Два человека пострадали в ДТП в Вышнем Волочке Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Происшествие случилось вечером, 28 июня, на улице Марины Расковой в Вышнем Волочке.

33-летняя женщина ехала на автомобиле "Хонда", не предоставила преимущество в движении на перекрёстке автомобилю "Ниссан" и столкнулась с ним.

В результате аварии пострадали пассажиры "Хонды" - мальчик 2015 года рождения, который сидел на заднем сидении в детском удерживающем устройстве, и 69-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU