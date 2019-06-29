2019-06-29T09:21:17+03:00
Общество

В Твери водителя, скрывшегося с места ДТП, арестовали на трое суток

Авария произошла на Петербургском шоссе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери задержали водителя, который уехал с места ДТПВ Твери задержали водителя, который уехал с места ДТПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники ГИБДД нашли водителя, покинувшего место ДТП на Петербургском шоссе в Заволжском районе Твери.

Напомним, авария случилась днем, 25 июня. Водитель автомобиля "Шевроле" ехал с большой скоростью по левой полосе дороги, при перестроении в правую полосу не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль "ВАЗ". На момент аварии в автомобиле никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Как сообщили в областном УГИБДД, несколько секунд водитель "Шевроле" находился на месте ДТП, а затем уехал. Спустя время его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В отношении молодого человека составлены все необходимые административные материалы. По решению суда он получил трое суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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