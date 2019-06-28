2019-06-28T18:23:31+03:00
Звезды

Творческий фестиваль «Наш гараж» вновь пройдет в Твери

Начало в 12.30
Ирина ТАРАСОВА
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30 июня в Твери вновь пройдет фестиваль «Наш гараж». Организаторы - Тверской художественный колледж. Все действие по традиции состоится во дворе колледжа. В программе - музыка, еда, вещи ручной работы и еще много интересного.

Откроет фестиваль хороший парень с саксофоном в руках. А далее начнут работать площадки.

На одной выступят самобытные тверские группы и исполнители, выступающие в разных жанрах от инди-рока до регги. На фудкорте угостят едой и напитками. А, если вы любите комнатные растения, то тут же можно обменять их на другие, понравившиеся вам цветы.

Также гостей ожидают лекция об архитектуре и дизайне от проекта Рельсы, бесплатные укладки для девушек, арт-объекты, маркет с сувенирами и другое.

Сразу после фестиваля продлить праздник участники пойдут в один из баров Твери, где продолжат "транслировать позитивные вибрации, смеяться, танцевать".

Начало в 12:30.

Адрес: набережная Афанасия Никитина, 46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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